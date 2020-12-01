Гаага, Нидерланды, , 19:30 — REGNUM Возражения России не были приняты ОЗХО в ходе утверждения бюджета организации на 2021 год. Ход голосования по бюджету транслировался сайтом организации.

Документ по бюджету ОЗХО был одобрен 103 странами из 130. Кроме России, против этого документа выступили ещё 13 стран, включая Кубу, Китай, Иран и Сирию. Ещё 13 стран воздержались.

Бюджет ОЗХО на 2021 год составил, согласно принятому документу, €71,7 млн.

Комментируя это голосование, российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва не одобряет то, «как в последние годы ведется работа в рамках бюджетного процесса».

Так, Москва указала на «попытки протащить в одной связке с регулярным бюджетом расходы, не имеющие отношения к выполнению конвенционных задач».

Шульгин отметил, что странам — членам ОЗХО навязывают финансовые обязательства в связи с незаконной деятельностью обвинительного механизма организации.

Москва предложила рассматривать отдельно финансовое положение ОЗХО, специальные фонды, специальные счета, а также «использование кассовых остатков, за счёт которого и происходит подгонка бюджета под нулевой рост членских взносов».

Шульгин «В связи с вышеозначенным мы не стали поддерживать проект решения по программе и бюджету организации».

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