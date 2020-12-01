Загреб, , 19:23 — REGNUM Отрицательный результат ПЦР на коронавирус стал условием для граждан ЕС, которые въезжают в Хорватию из «зеленых регионов».

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Властями принято новое решение о запрете пересечения границы, это связано с европейскими регионами. Пассажирам, прибывающим из зеленых зон ЕС, не требуется пройти тест PCR или какое-либо другое условие для въезда в Хорватию.Всем остальным нужен отрицательный результат ПЦР не старше 48 часов, или они должны пройти тестирование по прибытии в Хорватию и изолированно ждать результата теста. Но на данный момент единственным зеленым регионом в ЕС является остров Фаста в Финляндии.

Что касается третьих стран (не ЕС), то пассажиры из них не могут пересекать границу, за некоторыми исключениями.