Киев, , 19:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины не выносит вопрос введения полного локдауна на ближайшее заседание правительства, которое состоится 2 декабря.

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Об этом сегодня, 1 декабря, заявил в эфире украинского телевидения министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответственно, с учетом того, что проект решения о локдауне еще не готов, а объявить о нем надо предварительно за 7−10 дней, введение полного карантина не состоится в ближайшее время.

Степанов добавил, что для принятие решения нужны результаты «карантина выходного дня», который был на Украине в ноябре. Предположительно, в минздраве смогут получить их только на следующей неделе (7−13 декабря).

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полный локдаун в любом случае будет введен, весь вопрос только в том — когда и как.

По информации СМИ, власти обсуждают три сценария развития событий: локдаун в ближайшее время; с 15 декабря до конца рождественских праздников; с 29 декабря на две-три недели.