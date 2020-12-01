Москва, , 18:58 — REGNUM Механизм противодействия биологическим угрозам решено создать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил 1 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам состоявшегося в видеоформате заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ глава МИД РФ заявил, что на переговорах было уделено много внимания задачам повышения способности стран-участниц противостоять угрозам в сфере биологической безопасности.

Лавров «Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования».

Напомним, в сфере внимания биологической безопасности находятся риски внедрения чужеродных форм жизни в экосистему, внедрения чуждых вирусных или трансгенных генов, бактериального загрязнения пищи, воздействия генной терапии или инженерии или вирусов на органы и ткани, загрязнения природных ресурсов, а также возможного внедрения чужеродных микроорганизмов из космоса.

Вопрос биологической безопасности обрёл новую остроту в связи с пандемическим распространением коронавируса SARS-CoV-2, который, по мнению ряда авторитетных учёных, имеет лабораторное происхождение, являясь продуктом генной инженерии.

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