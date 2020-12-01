Бишкек, , 18:52 — REGNUM «Китай хочет обеспечить безопасность своим бизнесменам в Киргизии и понять, чего можно ожидать от нового руководства страны», — шеф-редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов прокомментировал заявление посла Китая в Киргизии Ду Дэвэнь о том, что «власти КНР уделяют пристальное внимание вопросу обеспечения законных прав и интересов китайских компаний в стране».

ИА REGNUM: Посольство КНР обычно крайне скупо делает заявления. Но за последние два месяца, прошедшие после смены власти, китайские дипломаты выступили с серией публичных высказываний, касающихся безопасности китайских инвесторов в стране. Что это значит?

Рост активности посольства Китая имеет две причины.

Первая причина региональная — по данным источников, Пекин отдал распоряжение активизировать информационную работу в Туркестане. В ближайшее время можно ожидать проведения круглых столов, а также появления публикаций на тему пользы сотрудничества с КНР в местных СМИ.

Вторая причина внутрикиргизская. В ходе смены власти 5−7 октября китайские компании подверглись серии нап а дений со стороны местного криминалитета. Больше всего пострадали горнорудные компании, однако они были не единственными, кто пострадал от нападений, вымогательств и мародерства. Помимо китайских бизнесменов, пострадали и другие иностранные инвесторы — например казахстанские и российские. На отношения Бишкека с Москвой и Астаной это повлияло негативно.

Точная величина нанесенного ущерба неизвестна, однако по приблизительным оценкам иностранные инвесторы потеряли не менее 50 миллионов долларов. При этом никто из нападавших не наказан.

Китай хочет обеспечить безопасность своим бизнесменам в Киргизии и понять, чего можно ожидать от нового руководства страны.

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ИА REGNUM: Если Россия и Китай имеют рычаги влияния на Бишкек и могут защитить своих инвесторов, то как быть другим иностранным бизнесменам? Кто защитит киргизских бизнесменов от их же соотечественников, которые занимаются рейдерскими захватами, как в случае с пансионатами на Иссык-Куле или горнолыжными курортами?

Никто из внешних сил местных бизнесменов защищать не будет. Это могут сделать только они сами или поддерживаемые ими политики и силовики. До тех пор, пока хотя бы часть киргизских бизнесменов не объединятся для защиты своих интересов, их будут обдирать как липку и криминал, и чиновники.

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ИА REGNUM: Какие реальные механизмы по защите бизнесменов есть у Бишкека, чтобы наладить ситуацию?

Инструменты у новой власти есть — в их число входят и силовые, и политические, и экономические методы воздействия. Помимо этого, руководство страны при желании может через посредников вести диалог с представителями «криминального мира». Это делали все предыдущие президенты Киргизии, понимая, что «черные» в стране представляют одну из наиболее дееспособных сил.