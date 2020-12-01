Тобольск, Тюменская область, , 18:44 — REGNUM Правительство должно разработать меры стимулирования использования и производства вторичных полимеров. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

«Для минимизации влияния на климат и экологию, а также для повышения конкурентных преимуществ продукции нашей нефте‑ и газохимической промышленности, прошу правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров», — заявил Путин.