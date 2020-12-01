Тобольск, Тюменская область, , 18:38 — REGNUM Правительство проведёт комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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"Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. В том числе подготовить свод правил для внедрения новых, передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор», — заявил Путин.

Он поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о том, чтобы руководители предприятий отрасли включились в эту работу.

«Не ждали, когда манна с небес упадёт, а сами включились в эту работу, предлагали эти решения, указывали на проблемы, которые мешают работать. И таким образом, работая совместно, мы быстрее выйдем на нужное нам регулирование», — указал он.