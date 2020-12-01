Тюмень, , 18:26 — REGNUM В России нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим» Kremlin.ru

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"Безусловно, нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года», — заявил Путин.

«Необходимо увеличить — об этом тоже было сказано — объём выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года», — подчеркнул он.

Кроме того, следует определить перечень приоритетных проектов средне‑ и малотоннажной химии, которая оказывает влияние на формирование продуктовых цепочек и обладает широким мультипликативным эффектом.

«Повторю, такие проекты, с учётом важности для национальной экономики, должны пользоваться особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места и являются точками роста для целых регионов нашей страны», — отметил президент.