Москва, 1 декабря 2020, 17:52 — REGNUM Нельзя снимать контроль за складом боеприпасов в Приднестровье, сообщил 1 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По итогам состоявшегося в видеоформате заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ глава МИД РФ заявил, что в Приднестровье находится вторая группа российских военнослужащих, охраняющих склады боеприпасов в Колбасне.
Таким образом Лавров прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Санду объявила, что Кишинёв намерен добиваться прекращения российской миротворческой миссии в Приднестровье.
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