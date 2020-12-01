Москва, , 17:52 — REGNUM Нельзя снимать контроль за складом боеприпасов в Приднестровье, сообщил 1 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам состоявшегося в видеоформате заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ глава МИД РФ заявил, что в Приднестровье находится вторая группа российских военнослужащих, охраняющих склады боеприпасов в Колбасне.

Лавров «Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьёзными инцидентами».

Таким образом Лавров прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Санду объявила, что Кишинёв намерен добиваться прекращения российской миротворческой миссии в Приднестровье.

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