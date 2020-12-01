Тобольск, Тюменская область, , 17:36 — REGNUM России необходимо максимально эффективно распорядиться ресурсами, чтобы отстоять свою долю в производстве нефтехимической продукции. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.

Нефтедобыча. Станки-качалки Павел Редин © ИА Красная Весна

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«Хотел бы отметить также, что наши основные конкуренты на мировой нефтехимической арене — это Китай, Иран, Саудовская Аравия, которым удалось достичь амбициозного прогресса в части развития нефтехимии. Активно используют инструменты государственной поддержки для развития своих нефтехимических отраслей», — заявил Новак.

«Для успешной конкуренции нам также необходимо максимально эффективно распорядиться и ресурсами, и сырьём. Чтобы наша страна могла получить выгоду от создания максимальной добавленной стоимости», — указал он.