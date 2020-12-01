Москва, , 17:33 — REGNUM В этом году в связи с пандемией коронавируса весь актив «Единой России», депутатский корпус занят на волонтерской работе, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поздравивший коллег с 19-летием «Единой России».

«По всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячими обедами, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц. Вся наша помощь, это не разовые акции, а системный каждодневный труд», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что в свой день рождения «Единая Россия» дает старт традиционной декаде приемов граждан по личным вопросам. Они пройдут на площадке региональных и местных общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздников наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям. Этому посвящена и декада приемов граждан», — отметил Андрей Турчак.

Приемы граждан пройдут с 1 по 10 декабря. Декаду откроют губернаторы-секретари 16 региональных отделений «Единой России». Они рассмотрят наиболее волнующие людей вопросы — здравоохранения, занятости, ЖКХ, газификации, строительства дорог и другие. Также приемы проведут председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты всех уровней, представители профильных министерств и ведомств.