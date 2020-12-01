Париж, , 17:35 — REGNUM Бывший министр жилищного строительства Франции и известная представительница «зеленого» движения Сесиль Дюфло удалила свой аккаунт в социальной сети Twitter, чтобы избавиться от преследований со стороны мужчины.

На своей официальной странице в Twitter министр заявила, что временно покинет социальную сеть, потому что получает угрозы со стороны человека, который уже был осужден за домогательства в ее отношении.

«Дорогие мои, мне очень нравится Twitter. Но это сообщение написано для того, чтобы сообщить вам, что я ухожу на некоторое время. В течение трех лет один мужчина преследует меня различными способами. Он уже прошел через три процесса и был в тюрьме. Он только что начал делать это снова», — написала Дюфло.

Она также добавила, что подала жалобу в прокуратуру.