Новочебоксарск, Чувашия, , 17:29 — REGNUM 2 декабря во втором по величине городе в Чувашии — в Новочебоксарске — состоится внеочередное городское собрание депутатов, на котором выберут сити-менеджера. Этому предшествовала работа конкурсной комиссии, по итогам которой наибольшее количество баллов набрали два претендента из шести, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 1 декабря, в городе работала конкурсная комиссия во главе с вице-премьером Чувашии Михаилом Ноздряковым, которая проводила собеседование с кандидатами на замещение должности главы администрации Новочебоксарска. На пост первоначально претендовали восемь человек, но в день собеседования стало известно, что от участия отказался заместитель гендиректора дорожно-строительной компании «Дорисс» Юрий Шилов, долгое время работавший первым вице-мэром Чебоксар в команде предыдущего главы администрации Николая Емельянова. Из-за несоответствия по возрастному критерию была отклонена кандидатура Александра Краснова.

Наметившаяся было кадровая интрига исчезла вместе с отказом Шилова от участия в конкурсе. В этих условиях наибольше число баллов набрали экс-депутат Госдумы Павел Семенов и начальник отдела дорожной деятельности и транспорта администрации Новочебоксарска Денис Скворцов.

Эти две кандидатуры будут вынесены на обсуждение в городское собрание депутатов Новочебоксарска, которое назначено на 2 декабря. Новый сити-менеджер будет выбран по итогам голосования.

Напомним, фаворитом кадрового конкурса считается Павел Семенов, чья карьера начала идти по восходящей линии при Николае Федорове, который был президентом Чувашии, а в настоящее время работает сенатором. Федорова считают политическим покровителем Семенова, который после двух сроков в нижней палате парламента проработал заместителем руководителя в трёх федеральных структурах.

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