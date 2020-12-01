Тобольск, Тюменская область, 1 декабря 2020, 17:15 — REGNUM Жилищно-коммуниальное хозяйство России серьёзно уступает по технологичности европейскому. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли (в режиме видеоконференции)
Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли (в режиме видеоконференции)
Kremlin.ru

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«В России, как и во всём мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьёзные широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причём в разы. В том числе за счёт более долгого срока службы полимерной продукции», — заявил Путин.

По его словам, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализаций.

«При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35%. А в той же Европе, которую я упоминал — 85%», — указал он.