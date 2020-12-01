Тобольск, Тюменская область, , 17:15 — REGNUM Жилищно-коммуниальное хозяйство России серьёзно уступает по технологичности европейскому. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

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«В России, как и во всём мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьёзные широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причём в разы. В том числе за счёт более долгого срока службы полимерной продукции», — заявил Путин.

По его словам, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализаций.

«При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35%. А в той же Европе, которую я упоминал — 85%», — указал он.