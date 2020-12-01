Тобольск, Тюменская область, , 17:13 — REGNUM В России нужно формировать новые ниши, где была бы востребована продукция нефтехимической промышленности. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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Другая актуальная задача — сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать!» — заявил Путин.

«Собственный формировать рынок, прежде всего, внутренний. В России, как и во всём мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые серьёзные широкие возможности», — указал президент.

По его словам, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализаций, однако доля полимерных решений в ЖКХ России составляет лишь 35% — на фоне 85% в странах Европы.