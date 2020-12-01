Тобольск, Тюменская область, , 17:08 — REGNUM По ряду позиций зависимость от иностранных поставщиков нефтехимической продукции достигает 100%. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Внутренний спрос значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и закрывается за счёт импорта. А по некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%», — заявил Путин.

«Конечно, такое положение нужно менять. Собственно говоря, мы это и делаем. Но нужно наращивать эти темпы. Наращивать в общей доле производства долю малотоннажной нефтехимической продукции», — указал он.