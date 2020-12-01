Тобольск, Тюменская область, 1 декабря 2020, 17:05 — REGNUM Российским властям следует сосредоточиться на развитии малотоннажного нефтехимического производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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"В малотоннажной (нефтехимии) другая картина. 1,4 млн тонны такой продукции ещё импортируем при производстве 3,7 млн», — заявил Путин.
Над чем работать, совершенно очевидно, есть», — указал президент.
По его словам, в европейских экономиках 30−40% от выпуска всей химической продукции — это малотоннажная продукция. В России — только 15%.
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