Тобольск, Тюменская область, , 17:05 — REGNUM Российским властям следует сосредоточиться на развитии малотоннажного нефтехимического производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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"В малотоннажной (нефтехимии) другая картина. 1,4 млн тонны такой продукции ещё импортируем при производстве 3,7 млн», — заявил Путин.

Над чем работать, совершенно очевидно, есть», — указал президент.

По его словам, в европейских экономиках 30−40% от выпуска всей химической продукции — это малотоннажная продукция. В России — только 15%.

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