Киев, , 17:03 — REGNUM Украина хочет, чтобы Брюссель учредил позицию специального представителя ЕС по Крыму.

Об этом этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервьюAnadolu Agency, сегодня, 1 декабря. Слова дипломата цитируют центральные украинские СМИ.

Кулеба пояснил, что специальный представитель ЕС по Крыму нужен, поскольку соответствующий кризис происходит «даже не в непосредственной близости от Европы, а в самой Европе» и поэтому заслуживает «особого внимания» Брюсселя.

Также глава дипломатии призвал ЕС в этом вопросе равняться на США, заявив, что и администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, и есть надежда, что Джо Байден будет «довольно жестко» вести себя с Россией.

«Президент Байден — первый американский президент в истории, которому не надо изучать украинское досье после своего избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье… Надеемся, что у нас будет всесторонний, ориентированный на результат диалог с его администрацией по крымскому вопросу», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что накануне первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев продолжает подготовку к первому саммиту проекта «Крымская платформа» и еще думает, как пригласить Россию участвовать в этом проекте.