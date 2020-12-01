Тобольск, Тюменская область, , 17:02 — REGNUM За последние годы рост в нефтехимической отрасли достигнут в основном за счёт крупнотоннажного производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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"За последние годы рост производства в отрасли достигнут в основном за счёт развития крупнотоннажной нефтехимии — мы с вами это хорошо знаем. В этом сегменте благодаря запуску новых проектов импортозамещение у нас практически завершено», — заявил Путин.

«5,3 млн тонн мы производим, а импорт составляет 0,3 млн тонн», — указал он.

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