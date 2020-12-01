Тобольск, Тюменская область, , 16:58 — REGNUM В настоящее время в России идут работы над 14 масштабными проектами в нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Всего, кстати говоря, у нас 14 таких проектов. И на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тыс. высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», — заявил Путин.

Два крупнейших из них — Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта в районе Усть-Луги Ленинградской области — реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка России.