Тобольск, Тюменская область, , 16:56 — REGNUM Для того, чтобы наращивать эффективность нефтехимической отрасли России, в ней нужно реализовать инвестиции порядка 5 трлн рублей. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом. Наращивать эффективность и объёмы производства», — заявил Путин.

«Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объёмом инвестиций порядка 5 трлн рублей», — указал он.

Два крупнейших из них — Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта в районе Усть-Луги Ленинградской области — реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка России.