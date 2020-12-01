Токио, , 16:55 — REGNUM Япония высказала несогласие с тем, что российские расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 планируют заступить на боевое дежурство на Курильских островах, передаёт 1 декабря NHK.

В правительстве Страны восходящего солнца заявили, что такие планы России «не соответствуют» позиции Токио «по северным территориям» и что они «неприемлемы».

Напомним, Минобороны РФ распространило информацию о планах Восточного военного округа вывести на боевое дежурство по противовоздушной обороне расчёты ЗРС С-300В4 на Курилах.

Токио продолжает демонстрировать свои претензии на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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