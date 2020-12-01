Тобольск, Тюменская область, , 16:49 — REGNUM России нужно активнее работать над развитием нефтепереработки. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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"Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1% только буквально. А потом вообще будет снижение на 0,1%», — заявил Путин.