Киев, , 16:51 — REGNUM Глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров призвал украинские спецслужбы внятно объяснить проведение обысков в венгерских обществах и фондах, чтобы дело не дошло до международного скандала.

Об этом чиновник заявил сегодня, 1 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые накануне проводила СБУ по поводу венгерских фондов на Закарпатье приписывают ему и это «в определенной степени обидно».

«В демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы этого не ожидали. Собственно, такое невмешательство предусмотрено законодательством», — отметил он.

Петров выразил «искреннюю надежду», что действия силовиков были мотивированы, в первую очередь, законами Украины.

«У меня лично, как главы облгосадминистрации, депутата Закарпатского областного совета, мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе, привести Украину к скандалу международного уровня — точно нет. Призываю правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций», — резюмировал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по санкции суда в Запорожье провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. На обыски крайне резко отреагировал как официальный Будапешт, так и «закарпатские» венгры.