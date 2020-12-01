Тобольск, Тюменская область, , 16:45 — REGNUM Россия должна максимально использовать свои конкурентные преимущества для развития нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны обеспечить не только внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке», — заявил Путин.

«Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база. Эти конкурентные преимущества, безусловно, нужно использовать по максимуму, — указал он.