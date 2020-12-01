Тобольск, Тюменская область, , 16:40 — REGNUM В Тюменской области существует проблема загрязнения вод, и руководству субъекта надо стремиться к её решению. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Кстати говоря, для этого региона это особенно важно — с губернатором будем встречаться сегодня ещё отдельно, говорить по проблемам региона. Одна из проблем, кстати говоря, это загрязнённость водоёмов», — заявил Путин.

«Но это производство обеспечивает нулевой сброс. К этому надо стремиться», — указал он в отношении построенного в Тобольске «ЗапСибНефтехима».