Тобольск, Тюменская область, , 16:36 — REGNUM В России уверенными темпами снижаются объёмы сжигаемого попутного нефтяного газа. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых экологической и климатической повестки нашей страны», — заявил Путин.

По его словам, с 2010 по 2019 год в России объёмы сжигания попутного газа сократились с 25,7% до 18,5%.

«Это, конечно, хороший результат. Надеюсь, мы будем двигаться дальше по этому направлению. У нас есть соответствующие стимулы налоговые. Судя по всему, это всё работает», — указал президент.