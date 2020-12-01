Киев, , 16:36 — REGNUM Полный локдаун на Украине в любом случае будет введен, весь вопрос только в том — когда и как.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«То, что локдаун будет — это 100%… Единственный вопрос во времени — то ли в декабре, то ли со 2 января, сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу», — сказал силовик.

Данилов также подтвердил, что накануне состоялось большое совещание у президента Владимира Зеленского, на котором обсуждали, как именно будет проходить локдаун на Украине. Однако никаких подробностей он не сообщил.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне сразу несколько высокопоставленных политиков и СМИ сообщили, что правительство Украины готово объявить полный локдаун на все новогодние праздники, с 24 декабря по 15 января. Офис президента подтвердил, что такие планы действительно обсуждаются.

Некоторые издание сообщили, что у правительства есть три сценария развития событий для введения локдауна на Украине: в ближайшее время; с 15 декабря до конца рождественских праздников; с 29 декабря на две-три недели.

Также в настоящий момент какие именно ограничения будут действовать во время локдауна. В частности, власти неоднократно заявляли, что в отличие от карантина весной, транспорт будет продолжать полноценную работу.