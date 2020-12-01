Тюмень, , 16:31 — REGNUM Западно-Сибирский нефтехимический комбинат был построен в быстрые сроки, и в целом проект осуществляется с большой эффективностью. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Проект осуществляется вовремя, с большой эффективностью», — заявил Путин.

«За 52 месяца это одно из крупнейших предприятий в стране и в мире было построено. Оно будет выпускать 2 млн тонн продукции — без всякого преувеличения, (такие объекты) впечатляют. Это целый город. Грандиозный проект», — подчеркнул он.

Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтилена и полипропилена и повысить глубину переработки сырья.