Киев, , 16:25 — REGNUM Верховная рада Украины проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 года применение обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее решение парламент принял сегодня, 1 декабря, за отсрочку проголосовали 319 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2021 использование кассовых аппаратов станет обязательным для определенных видов деятельности ряда групп физических лиц-предпринимателей, а с 1 апреля 2021 — для всех плательщиков единого налога этих же групп предпринимателей.

Данный вопрос является одним из наиболее резонансных в нынешней политической повестке Украины. Последние недели в центре Киева, возле зданий Рады и правительства, проходили массовые акции протеста предпринимателей, которые требовали от власти вообще отказаться от данной инициативы.

Митинг возле Рады состоялся и сегодня, и что примечательно — протестующие не восприняли решение парламента положительно, полагая, что их в итоге все равно обманут.

«Все, кто сегодня проголосовал за этот позорный законопроект, наши враги. Они подвергают вас, ваших родных, ваших детей голодной смерти… Они продали нас, за какую-то подачку и сливают в унитаз», — заявили со сцены организаторы акции.

Они уверены, что протесты необходимо продолжать, а в случае необходимости готовы идти даже на штурм Рады.

ИА REGNUM напоминает, что самые масштабные акции протестов предпринимателей в Киеве состоялись 17 ноября, тогда произошли столкновения протестующих с силовиками, последним пришлось применять слезоточивый газ.