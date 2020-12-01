Москва, , 16:19 — REGNUM Сбором справок должно заниматься государство бесплатно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы активно внедряем цифровые технологии, но по-прежнему сохраняем такой атавизм как «сбор справок». Государство сначала само выдает гражданину все документы, а затем требует их у него каждый раз, когда тот обращается за предоставлением государственных услуг и льгот. Человек при желании получить такую услугу должен показывать лишь один документ — тот, который удостоверяет его личность. Все остальные «бумажки» смогут получать работники соответствующих служб из электронных баз данных», — заявил Миронов.

Причем, по мнению парламентария, все эти услуги нужно сделать для граждан бесплатными.

«Государство придумывает для людей какие-то процедуры и документы, пусть оно и платит за них», — уверен депутат.

С 1 декабря каждый гражданин РФ может наиболее удобным способом в момент обращения получить информацию о том, какие льготы положены лично ему или его семье.

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