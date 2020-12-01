Москва, , 16:19 — REGNUM В Нагорный Карабах за последние сутки при содействии российских военных вернулись из Армении 846 беженцев, сообщил 1 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Возвращение беженцев по Лачинскому коридору Mil.ru

По его данным, с учетом этого числа, общее количество вернувшихся в свои дома беженцев достигло 26 тыс.

«При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные сопровождают колонны беженцев, возвращающихся в свои дома в Карабахе. Кроме того, значительная часть людей возвращается в Карабах самостоятельно, поэтому данные Минобороны РФ об общем числе вернувшихся жителей Карабаха могут отличаться от информации властей НКР.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор Службы национальной безопасности Армении посетит Москву