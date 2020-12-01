Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников попросил освободить его от занимаемых должностей в представительном органе власти. Об этом парламентарий написал в Facebook.

Коробейников сослался на ранее внесённое в Заксобрание представление прокуратуры, в котором парламентариям запрещают совмещать две должности в представительном органе.

Парламентарий подписал заявление с просьбой освободить его от должностей руководителя мандатной комиссии и зампреда комитета по региональной политике.

Кроме того, депутат объяснился по поводу сдачи в аренду своего имущества. По словам Коробейникова, он сообщал все необходимые сведения в декларациях о доходах и имуществе, платил налоги. Когда сдача в аренду имущества стала считаться предпринимательской деятельностью, парламентарий всё передал в доверительное управление, написано в сообщении депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Заксобрания Александра Коркина отдали под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

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