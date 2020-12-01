Москва, , 15:55 — REGNUM Зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые в РФ ради коммерческой выгоды, в сложившейся эпидемиологической ситуации недопустимы. Об этом 1 декабря заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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«Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — сказал он.

Также глава российского правительства подчеркнул, что это тем более недопустимо, так как существуют четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации такого рода мероприятий.

При этом ранее в ходе данного совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые концерты в текущей ситуации являются недопустимыми и рассказала, что возглавляемое ею ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из таких концертов в течение прошедших выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день прививки от гриппа поставлены 46% жителей России.