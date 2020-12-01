Москва, , 15:51 — REGNUM Данные издания The Wall Street Journal, согласно которым лоббисты из Украины в течение четырех лет пытались добиться санкций США, касающихся проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», вызвали возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Не поя, не кормя, врага не наживёшь, а родные бывают хуже врагов», — пишет Александр Л.

Ряд пользователей отметили, что не считают данную новость чем-то удивительным. По их видению, действия Украины по созданию препятствий на пути строительства российского газопровода являются ожидаемыми.

«О том, что власти Украины против строительства «Северного потока-2» сразу рассказывали все утюги. И никакого секрета никто с этого не строил. И делалось это на всех возможных уровнях в США и Канады во всех ветвях власти, ЕС и где только было возможно. Ведь это идёт со стороны Киева по всем направлениям и по всем линиям. Кто-то значительно опоздал со своим «открытием», — пишет Николай В.

Некоторые комментаторы упрекнули представителей Украины, которые чинили санкции против России в том, что они играют в чужую игру, при этом ничего полезного из этого для себя не выносят. По их мнению, санкции против России продиктованы ненавистью украинской элиты.

«К сожалению, украинские лоббисты живут по принципу: «чем больше нагадишь Москве, тем лучше». Это их выбор, не осознанный и не сознательный, но их выбор. Просто, чем больше создавать проблем, тем больше будет противодействие ради противодействия. Больше всё равно не получиться жить, как раньше жили: воровать газ в промышленных масштабах и терроризировать Кремль. Причину всех своих бед надо искать в самом себе. Если бы Украина так себя не вела, то и не было бы «северных потоков». Без осознания этого факта ничего не поменяется», — считает Леонид Д.

Отдельные пользователи считают, что «мягкое сопротивление» России в отношении санкций привело к тому, что в борьбу против Москвы вступила даже Украина. Они уверены, что если бы Россия действовала более жёстко, то её интересы сразу бы стали учитывать.

«Если бы Владимир Путин официально заявил том, что Россия (Газпром) ни при каких обстоятельствах не будет продлевать или подписывать новый договор на транзит с Украиной, то никаких проблем с завершением строительства и ввода в эксплуатацию СП-2 не было бы. Немцы ни на какие санкции даже и не оглянулись бы. Здесь каждый играет свою игру», — поделилась мнением пользователь Галина.

Напомним, 30 декабря издание The Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым лоббисты из Украины в течение четырех лет пытались добиться санкций США, касающихся проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».