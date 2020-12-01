Баку, , 15:43 — REGNUM 100 тонн жидкого медицинского кислорода безвозмездно направило правительство Азербайджана для «ковидных» больниц в Грузию. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба грузинского посольства в Баку.

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"Посольство Грузии в Азербайджане провело соответствующую работу и с помощью властей дружественной нам страны смогло в оперативном режиме найти необходимое количество жидкого медицинского кислорода», — говорится в сообщении пресс-службы.

В грузинском посольстве выразили благодарность азербайджанской стороне в оказании помощи в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 декабря в Грузии за время пандемии выявили 139 343 случаев заражения коронавирусом. Победили эту инфекцию 117 560 человек. 1 303 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

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