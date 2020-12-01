Париж, , 16:04 — REGNUM Государственный секретарь транспорта при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что с 15 декабря жители страны смогут снова пользоваться всеми поездами и самолетами после продолжительного карантина, связанного с пандемией SARS-CoV-2.

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В своем интервью на телеканале LCI во вторник, 1 декабря, Джеббари заявил, что, «в принципе, с 15 декабря во Франции будет восстановлена свобода передвижения», и добавил, что у жителей страны «не будет никаких проблем, чтобы забронировать билет на поезд или самолет», поскольку «100% рейсов будут восстановлены».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 005 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,222 млн.

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