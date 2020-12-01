Хельсинки, , 21:13 — REGNUM Посол Греции в Финляндии Георгиос Айфантис на пресс-конференции 1 декабря заявил, что продолжение сотрудничества Хельсинки с Анкарой под эгидой Организации Объединенных Наций разочаровало Афины, сообщает Sabah.

По словам посла, Греция недовольна тем, что на сессии ГА ООН 1 декабря Турция и Финляндия выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках «Группы друзей по поиску мира», которая была создана 11 лет назад, чтобы внести свой вклад в решение мировых проблем.

«Мы не понимаем, зачем финские дипломаты публично выступают за сотрудничество с Турцией в ООН. Афины были шокированы дружественными заявлениями финских дипломатов в отношении Турции», — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом месяце Греция потребовала исключения Турции из «Группы друзей по поиску мира», созданной Анкарой и Хельсинки 11 лет назад и состоящей из 59 стран. Однако посол Финляндии в ООН Теему Турунен подчеркнул важность продолжения диалога с Турцией.

Кроме того, одной из недавних претензий Греции является, по её мнению, незаконный контроль Турции над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов.

Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости введения санкций против Анкары и немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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