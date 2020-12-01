Москва, , 15:20 — REGNUM Законопроект об ограничениях для отдельных категорий работников госорганов и органов местного самоуправления, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«О наличии второго гражданства, вида на жительство государственные и муниципальные чиновники и ранее должны были сообщать. Однако принятие соответствующих поправок в Конституцию РФ напрямую запретило занимать таким «двугражданским» чиновникам соответствующие должности. Внесенный законопроект стал логичным продолжением государственной стратегии в национализации элит, — заявил журналистам лидер партии «Гражданская платформа», депутат Государственной думы Рифат Шайхутдинов, — Только не имеющего интересов в другом государстве чиновника либо сотрудника силовых структур можно допускать к государственной тайне и быть уверенным в его позиции по защите национальной безопасности и интересов именно государства российского».

«Партия «Гражданская платформа» поддержала поправки в Конституцию России и выступает за принятие данных существенных ограничений в вопросах второго гражданства, вида на жительство. Однако проект закона не носит «тотально драконовский» характер. Тут важно понимать, что, во-первых, круг лиц, которые в данном случае не должны иметь второе гражданство, в законе ограничен только определенными категориями госслужащих и военных. Во-вторых, закон дает достаточно времени (полгода) на то, чтобы гражданин, занимающий определённую должность, мог отказаться от вида на жительство или выйти из другого гражданства и предоставить работодателю об этом подтверждение. В противном случае человек будет просто уволен со службы. Опять же, мера касается только тех, у кого на момент занятия должности уже было второе гражданство. Госслужащим и военным, которые имеют только гражданство Российской Федерации, не надо будет подтверждать отсутствие у них второго гражданства», — подчеркивается в заявлении Рифата Шайхутдинова.

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