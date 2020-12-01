Тюмень, , 15:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. Об этом сообщает «Россия 24».

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава государства посетит предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.

Кроме того, у Владимиру Путина запланирована встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.