Ереван, , 15:18 — REGNUM Глава армянской Службы национальной безопасности Армен Абазян в настоящее время уезжает в Москву. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-центре СНБ Армении, передает РИА Новости.

«Директор Службы национальной безопасности отправляется в Москву прямо сейчас», — сказали в пресс-центре.

Также там отметили, что о деталях визита Абазяна в Москву будет сообщено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что российский и армянский премьер-министры Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили в ходе телефонных переговоров вопрос Нагорного Карабаха.

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