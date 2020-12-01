Бишкек, , 15:08 — REGNUM На заседании конституционного совещания Киргизии депутат Умбеталы Кыдыралиев выразил недовольство в связи тем, что «журналисты очерняют кого попало за $300 — $400 (22,8 тысячи — 30,4 тысячи рублей) и не несут за это ответственность», пишет «24.kg».

По словам парламентария, работники некоторых СМИ не способны понять, насколько тяжело работается депутатам республиканского парламента.

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«Мы выплачиваем 28 млрд — 32 млрд сомов долга (25,2 млрд — 28,8 млрд рублей), когда госбюджет составляет всего лишь 160 млрд сомов (144,1 млрд рублей). Как будем пенсии, зарплату давать? Это все мы решаем! Мы знаем! А журналисту все равно», — посетовал он.

Также Кыдыралиев отметил, что он был одним из инициаторов законопроекта об иностранных агентах , который предлагал обязать НПО отчитываться о своих доходах и расходах, а также законопроекта о манипулировании информацией .

«Нас чуть ли не сожрали. Но там стоял вопрос нацбезопасности. Сегодня в стране более 38 тысяч НПО, откуда они берут деньги, для чего, нам нужно было это установить», — подчеркнул парламентарий.