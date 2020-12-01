Бишкек, , 15:07 — REGNUM Три горнорудные компании — «Берекет-Кен», «Нарк-Тоо» и «Разрез Мин-Куш», добывавшие уголь в Нарынской области Киргизии, были вынуждены остановить работу из-за того, что местные жители заблокировали дороги, ведущие к разрабатываемым ими месторождениям. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргызкомур».

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Также стало известно о том, что еще три угледобывающих предприятия не будут заниматься поставкой угля в ТЭЦ киргизской столицы, поскольку они были выведены из состава товарищества. Причиной тому послужил тот факт, что эти компании на протяжении долгого периода не занимались добычей угля.

Напомним, ранее на Бишкекскую ТЭЦ поставляли уголь 20 угледобывающих предприятий. Сейчас их осталось только 14, но поставкой сортового угля занимается единственное госпредприятие — «Кыргызкомур» («Киргизуголь»), так как сортовой уголь имеется только на месторождении «Кара-Кече».