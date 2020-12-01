Киев, , 15:04 — REGNUM Украина имеет амбиции получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) на следующем саммите Альянса, который состоится в 2021 году.

Об этом 1 декабря сообщил министр обороны Украины Андрей Таран в ходе конференции, посвященной евроатлантической интеграции Украины, передает пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, Таран обратился к послам и военным атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО на Украине.

«Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы… мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году», — сказал министр.

По его словам, это решение станет «практическим шагом и демонстрацией преданности» решениям саммита НАТО в Бухаресте, который состоялся еще в 2008 году (на саммите была утверждена норма о том, что Украина может претендовать на получение ПДЧ НАТО — прим. ИА REGNUM).

Также Таран заявил, что нынешние власти в Киеве считают, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии.

«Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в середине ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал противоположное заявление, отметив, что возможное предоставление Украине ПДЧ НАТО «не стоит превозносить до ранга культа».