Джакарта, , 14:57 — REGNUM Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир запретил частным лицам импортировать вакцину от COVID-19 из опасения, что это вызовет путаницу, сообщает Kompas.

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«Почему? Если будет слишком много неконтролируемого распространения, есть опасения, что возникнет путаница в отношении различных типов вакцин, брендов и цен», — заявил Эрик Тохир.

По его словам, правительство находится в безопасном положении даже без участия частного сектора в поставке вакцины от коронавируса.

В настоящее время правительство Индонезии разрабатывает вакцину от коронавируса с помощью индонезийской компании PT Bio Farma в сотрудничестве с китайской компанией Sinovac. Вакцина в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 543 975.

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