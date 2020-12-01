Москва, , 15:15 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Надо быть просто откровенным идиотом, чтобы не понимать того, что Россия будет усиливать крымскую группировку! С возвратом Крыма — Россия усилила своё присутствие на Чёрном море и, фактически, «простреливает» Южную Европу и Румынию, где НАТО планирует разместить средства ПРО. А с учётом того, что и Калининградская область, фактически, «держит под прицелом» Центральную Европу и часть Северной, то Россия, фактически, «держит под прицелом» всю Европу!», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Трасса е-95».

Многие комментаторы отметили тот факт, что Россия постоянно стремиться наладить отношения с ЕС и установить тесные экономические связи. В связи с этим, уверены они, ни о какой военной угрозе со стороны Российской Федерации и речи быть не может.

«Крым это наш Перл Харбор! И там есть и будет базироваться максимальный ВМФ России. Почему это вызывает удивление сложный вопрос. Фобия на русскую военную технику удручает. Вместо того, чтобы помогать друг другу, сотрудничать, обмениваться опытом и продуктами, Европа зачем-то тратит бюджет на охрану границы. Нам территория Европы не нужна, она все покупает у нас: нефть, газ, дерево. Что нам-то у них брать?», — задаётся вопросом Олег М.

Другие указали на то, что генсека НАТО беспокоит то, что происходит на территории России. Они считают, что данное беспокойство является необоснованным и направлено исключительно на запугивание Российской Федерации.

«Генсек НАТО заявил, что Россия увеличивает военное присутствие в Крыму». А ему какое дело что происходит на нашем континенте? Сидел бы у себя за речкой и не совал нос не в свои дела», — пишет Сергей Ф.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что заверения НАТО о том, что альянс был ориентирован только на сдерживание Советского Союза, окопались ложью. Они видят в действиях данной структуры желание устроить новый виток мирового конфликта для передела сфер влияния.

«А говорили что «мир уже не такой», что в нем больше нет сфер влияния. Сами же от каждого усиления РФ в обморок падают. Нет, как был 18-й век, так и остался», — считает пользователь «А М».

Напомним, 30 ноября генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией.