Брюссель, , 14:53 — REGNUM Европейский союз за период с 2014 года выделил Украине суммарно более €16,5 млрд в качестве финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета финансовой помощи, который Еврокомиссия (ЕК) обещала стране в марте 2014 года. Об этом говорится в обнародованном 1 декабря Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с этой страной.

«Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк — ред.) уже мобилизовал для Украины свыше €16,5 млрд грантов и кредитов с 2014», — говорится в документе.

Также в нем добавляется, что данная сумма в значительной степени превышает сумму €11,175 млрд, в каковом объеме она была обещана Киеву в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для полноценного функционирования медицины на Украине для отрасли необходимо предусмотреть в госбюджете-2021 финансирование на уровне 296 млрд грн (порядка $10−11 млрд).