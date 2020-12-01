Киев, , 14:51 — REGNUM 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов.

Об этом организация сообщает в своем заявлении 1 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что общество венгерской культуры Закарпатья считает «беспрецедентным» грубое вмешательство СБУ.

«Вооруженные представители спецслужб оккупировали жилище Василия Брензовича, председателя организации, центральный офис организации в Ужгороде, а также офисы благотворительных фондов для проведения обысков», — говорится в обращении.

Отмечается, что обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме. Силовики при этом искали доказательства деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, принудительную смену границ и нанесение вреда государству.

«Это запланированная операция, осуществленная на сфабрикованных политических обвинениях… целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей», — говорится в документе.

Инициаторы призывают компетентные органы немедленно прекратить «охоту на ведьм», организованную против организаций закарпатских венгров.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Украины и Венгрии в очередной обострились 25 октября, в день местных выборов. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать определенную партию и определенного кандидата в мэры закарпатского города Берегово. В Киеве заявили, что официальный Будапешт «нагло» подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела и нанес «коварный удар» Украине.

После обмена рядом острых заявлений в МИД Украины заявили, что стороны «помирились» и Венгрия согласилась выстраивать конструктивный диалог.

1 декабря Сийярто заявил, что считает «неприемлемыми» действия СБУ на Закарпатье. Правительство Венгрии уже выразило официальный протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины. Сийярто, кроме того, заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на ближайшей встрече министров иностранных дел стран НАТО.