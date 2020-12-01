Симферополь, , 23:41 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что вопрос принадлежности Крыма является для Российской Федерации закрытой темой и обсуждать его с США ведомство не намерено, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Да хватит уже этот вопрос обсуждать. Там, в МИДе, уже скажите всем на понятном языке, а не намёками!» — обращается Nikola T.

Многие комментаторы однозначно поддержали мнение Рябкова и заявили, что тема принадлежности Крыма закрыта не только для руководства России, но и для её граждан, в том числе жителей данного полуострова.

«Крым, для народа Крыма и народа проживающего на других территориях Российской Федерации, закрыт. Нравится это кому-то или нет. А переговоры вести надо, но на самом высоком уровне и по социальным или промышленным вопросам», — считает пользователь Евгений.

Ряд пользователей призвал отказаться от политики ответов на вызовы США, а самим ударить по ним. Граждане предложили ввести против Вашингтона санкции, касающиеся важных отраслей, среди которых и космическая область.

«Сколько можно заниматься переливанием из пустого в порожнее? Надо действительно ударить по ним нашими санкциями, а именно: запрет на поставку им наших ракетных двигателей, титановых заготовок для Эйрбаса, так же эмбарго на доставку их астронавтов к МКС, пусть на батуте летают в космос», — пишет пользователь под псевдонимом «Раб божий, обшит кожей».

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что, несмотря на заявление Рябкова, Российской Федерации всё же придётся вести с Западом разговор на тему принадлежности Крыма в связи с тем, что российская элита крайне зависима от мнения иностранных государств.

«Пока доллар мировая валюта, а США мировой полицай. Пока вся наша элита имеет недвижимость и счета за границей, а их дети там живут и учатся, говорить придется. А не говорить, так оправдываться. Силёнки не те, как бы не было печально это признать», — поделился своим мнением Роман К.

Напомним, 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что вопрос принадлежности Крыма является для Российской Федерации закрытой темой и обсуждать его с США ведомство не намерено.