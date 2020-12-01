Минск, , 14:36 — REGNUM Новый учебный год начался в белорусской армии. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

В новом учебном году основными задачами подготовки станут поддержание боевой и мобилизационной готовности, дальнейшее совершенствование уровня подготовки органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению.

«Следующий год в Вооруженных силах определен как год боевой готовности, поэтому он будет насыщенным по количеству и масштабу спланированных мероприятий, — сказано в официальном сообщении. — Будет завершено планирование на среднесрочную перспективу строительства и развития Вооруженных сил в целом и их функциональных систем. Продолжится их оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники».

Органы военного управления сосредоточатся на подготовке и проведении в Белоруссии совместного с Вооруженными силами России стратегического учения «Запад-2021».

«Предусмотрена также реализация других важных мероприятий государственного масштаба», — сообщили в белорусском министерстве (без уточнений).

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